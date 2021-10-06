«ماسبيرو زمان» تحتفل بانتصارات أكتوبر بأغنيات تاريخية وأفلام تسجيلية

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أعد قطاع قنوات النيل المتخصصة خطة الاحتفال بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة على جميع قنواته حيث تعرض قناة نايل دراما حلقة من برنامج مساء الفن والتي تستضيف اللواء عادل العمدة وحديث عن حرب أكتوبر، كما تعرض مسلسلات حرب الجواسيس ودموع في عيون وقحه ورأفت الهجان.

وتعرض قناة نايل سينما أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي وأبناء الصمت وأيام السادات والعمر لحظة وحكايات الغريب، بالإضافة إلى حلقة خاصة عن الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر من خلال برنامج سينما أخرى.

أما قناة النيل التعليمية فتعرض حلقة خاصة من برنامج حديث التعليمية عن العبور العظيم. وتقدم قناة النيل الثقافية بث مباشر يوم السادس من اكتوبر وكذلك برامج تسجيلية بعنوان كلمات وعبرات وحكايات مصرية.

وتعرض قناة العائلة عددا من البرامج عن حرب اكتوبر تستضيف من خلالها عددا من رجال القوات المسلحة وأسر الشهداء بالإضافة إلى عرض فيلم يوم الكرامه.

اما قناة نايل لايف فتستضيف اللواء جمال الدين كحيله في برنامج أصل الحكاية وحديث عن حرب اكتوبر بالإضافة إلى تخصيص برنامجي نهارك سعيد وصفحة جديدة للاحتفال بنصر أكتوبر وتعرض أيضا فيلم أبناء الصمت.

وتعرض قناة ماسبيرو زمان على مدار اليوم أغنيات تاريخية عن النصر وافلام تسجيلية منها حائط بلا مبكي وأكتوبر المجيد، بالإضافة إلى عرض بعض الحفلات التي أقيمت بمناسبة احتفالات اكتوبر، وتعرض حلقات تتناول هذه المناسبة من برامج كاريكاتير وأهل الفكر وحديث الروح والفن الشعبي.