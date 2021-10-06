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تستخدم مستلزمات انتاج مغشوشة.. ضبط 7 مصانع بسكويت وحلوى بدون ترخيص في القليوبية

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تستخدم مستلزمات انتاج مغشوشة.. ضبط 7 مصانع بسكويت وحلوى بدون ترخيص في القليوبية تستخدم مستلزمات انتاج مغشوشة.. ضبط 7 مصانع بسكويت وحلوى بدون ترخيص في القليوبية

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ضبطت مباحث بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية 7 مصانع ومخازن لإنتاج البسكويت والحلوى بدون ترخيص وتستخدم مستلزمات إنتاج مقلدة ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المصانع والمنتجات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمباحث التموين بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في القليوبية تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر، مما يؤثر على جودة وسلامة تلك المنتجات ويؤدى إستهلاكها إلى التأثير سلباً على سلامة وجودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين بنطاق محافظة القليوبية.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية فقامت قوة كبيرة بالتنسيق مع التموين وشرطة المسطحات وتم استهدافهم وضبط 4مصانع و3 مخازن عشوائية بدون ترخيص وكذا ضبط المديرون المسئولون عنها حيث يتم من خلالها تصنيع البسكويت والحلوى والكيماويات اللاصقة والأكياس البلاستك وتداول ولاعات الغاز والخردوات والمنتجات الورقية وحفاضات الأطفال ومواد غذائية وبلغ إجمالى المضبوطات 8 طن و24480 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر و3٫6 طن غراء يُستخدم فـى لحام المواسير البلاستيك مجهولة المصدرو 1٫3 طن أكياس بلاستيك مجهولة المصدر و360 كيلو جرام و262٫200 قطعة مناديل وحفاضات أطفال مجهولة المصدر و34500 قطعة ولاعات وبطاريات جافة ومادة لاصقة مجهولة المصدر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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