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سقوط موظفة متلبسة بالرشوة فى بورسعيد

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سقوط موظفة متلبسة بالرشوة فى بورسعيد سقوط موظفة متلبسة بالرشوة فى بورسعيد

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نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة بورسعيد) بقيام (موظفة بإحدى المصالح الحكومية بمحافظة بورسعيد) باستغلال موقعها الوظيفي بطلب مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة مقابل إجراء المعاينة والرفع المساحي للوحدة الخاصة بشركته، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقها بالاتجار بالوظيفة العامة وطلبها وحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين على النحو المشار إليه، وتعمدها عرقلة إتمام الإجراءات وإنهائها لحين تقاضيها مبالغ مالية أخرى من الشاكي.

بتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم ضبط المتهمة وبحوزتها (مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي- هاتف محمول) وبفحص الهاتف اتضح أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيقي «واتس آب، ماسنجر» بينها وبين العديد من المواطنين تدل على طلبها وحصولها على مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

المصرى اليوم

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