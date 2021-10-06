أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات تُجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية -
"الرشاش" عميد تقنية "الأرطاوية" في ذمة الله -
"العثيم": يُشيد بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار -
أمانة الشرقية تضبط 81 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية -
لا جثث ولا سيارة.. شاهد لغز الحادث الذي حير المصريين -
الرئيس السيسى: مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان.. بنحترم الشعب ونحبه -
المصريون يشعرون بزلزال وقع في جزيرة كريت.. قوته 6.1 ريختر -
شاهد.. رقم قياسي للقفزة الجماعية بالمظلة من فوق أطول جسر معلق في روسيا -
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -
«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

رفع 54 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

Print
رفع 54 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة رفع 54 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاربعاء ، من رفع 54 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة بالانتشار الأمني في جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن خطتها الأمنية في القاهرة والمحافظات، والانتشارات على الطرق والمحاور لتحقيق الأمن والأمان، كما وافق مجلس الوزراء، في الأول من سبتمبر الماضي، على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص- بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها الأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«المشاط» تبحث مع نائب رئيس «سيتي بنك» سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«الغرف التجارية»: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

«يونيسيف»: 19 ألف طفل عبروا غابات وأحراش خطيرة بين بنما وكولومبيا

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص

تطورات جديدة في "حادث كوبري الساحل" .. سر المكالمة الغامضة من مجهول بسقوط الميكروباص