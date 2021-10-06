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ضبط مالك مكتب مقاولات بالغربية استولى على الأموال بزعم توظيفها

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ضبط مالك مكتب مقاولات بالغربية استولى على الأموال بزعم توظيفها ضبط مالك مكتب مقاولات بالغربية استولى على الأموال بزعم توظيفها

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب مكتب مقاولات بالغربية، لاستيلائه على أموال عدد من الأشخاص بزعم توظيفها في تجارة المقاولات والإنشاءات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المقاولات والإنشاءات مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على أموال الشاكين، وتوقفه عن سداد أصول الأموال وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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