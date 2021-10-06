الضرائب: اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين لتذليل صعوبات تشغيل المنظومة الإلكترونية

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، عقد اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.

وحسب بيان صحفى لرئيس المصلحة – الأربعاء – تأتى هذه الإجتماعات وفقا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسورالثقة مع المجتمع الضريبى والتعرف على المشاكل التي تواجهه.

وأوضح عبدالقادرأن مركز كبارالممولين يقوم بعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظرحول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم، كما يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات.

أضاف أنه من خلال هذه الإجتماعات والتى يتم عقدها بشكل اسبوعى، يتم توضيح ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخيرعن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة .

ودعا رئيس المصلحة الممولين والمحاسبين للإستفادة من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2020، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعرض مشروع قانون بالتجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .

وشدد رضا عبدالقادرعلى ضرورة سرعة عرض المشكلات التي يتم مناقشتها خلال هذه الإجتماعات، مع إتخاذ اللازم لحلها فورًا، والإستمرارفى عقد هذه الإجتماعات مع باقى مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركزكبارالممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها.