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أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء 6-10-2021 العديد من المواجهات النارية، أبرزها مواجهة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والزمالك أمام برشلونة في للأندية لكرة اليد سوبر جلوب، والمغرب مع غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤلهة لكأس العالم قطر 2022.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

السودان ضد غينيا

6 مساءا

فيفا يويتوب

المغرب ضد غينيا بيساو

9 مساءا

الأولى الدولية - الرياضية

إيطاليا ضد إسبانيا

8.45 مساءا

بين سبورت بريميم 1

الدحيل ضد ماجديبورج

12.15 ظهرا

غير مذاعة

النور ضد بينهيروس

2.30 عصرا

اون تايم سبورت

البورج ضد الوحدة

4.45 عصرا

غير مذاعة

برشلونة ضد

7 مساءا

اون تايم سبورت

هدف إيطاليا فى إسبانيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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