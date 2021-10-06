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تحويلات مرورية .. لتنفيذ بعض الأعمال بمحور التسعين الجنوبى

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تحويلات مرورية .. لتنفيذ بعض الأعمال بمحور التسعين الجنوبى تحويلات مرورية .. لتنفيذ بعض الأعمال بمحور التسعين الجنوبى

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمحور التسعين الجنوبي لتفادى مياه الأمطار المتوقعة، حيث ستتم أعمال الغلق الكلي لمحور التسعين الجنوبي في الوصلة من أسفل كوبري مشاة الشويفات «أمام بنك بلوم» وحتى تقاطعه مع شارع عمر بن عبدالعزيز للاتجاه القادم من الطريق الدائري تجاه ميدان الماونتن فيو لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف مع الاستبقاء على حركة الدخول يميناً تجاه شارع الأمل «مدخل الشويفات».

على أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية بمحور التسعين الجنوبي للقادم من الطريق الدائري تجاه محور محمد نجيب ليسلك يميناً مدخل الشويفات «شارع الأمل» ثم يساراً شارع إخناتون ثم يساراً محور 79 «ميدان الحمد» ثم يساراً شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه محور التسعين الجنوبي.. وسيتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 7/10/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 9/10/2021.

المصرى اليوم

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