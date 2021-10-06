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اللواء سمير فرج للسيسي: «بعد 100 سنة هيتكتب لك أنك خلصت من الإخوان»

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اللواء سمير فرج للسيسي: «بعد 100 سنة هيتكتب لك أنك خلصت مصر من الإخوان» اللواء سمير فرج للسيسي: «بعد 100 سنة هيتكتب لك أنك خلصت من الإخوان»

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وجه اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والرئيس الأسبق للشؤون المعنوية للقوات المسلحة، التحية للرئيس عبدالفتاح خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال فرج: «أنا لا أنافق، وربنا هيحسابني، أن التاريخ سيكتب لك سيادة الرئيس بعد 100 سنة أنك خلصت من الأخوان».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

المصرى اليوم

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