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يوجه التحية للواء سمير فرج: كان قائدا لكتيبتي في القوات المسلحة

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السيسي يوجه التحية للواء سمير فرج: كان قائدا لكتيبتي في القوات المسلحة يوجه التحية للواء سمير فرج: كان قائدا لكتيبتي في القوات المسلحة

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وجه الرئيس عبدالفتاح ، التحية للواء سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والرئيس الأسبق للشؤون المعنوية للقوات المسلحة، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بنصر أكتوبر.

وقال السيسي في كلمته: «اللواء سمير فرج كان قائد الكتيبة الخاصة بي، ولكنه لم يذكر ذلك في أي لقاء تليفزيوني وهذا أمر أقدره من رجل نبيل وقائد».

وتابع: «تعلمت من اللواء سمير فرج حل المشاكل، وأن مفيش مشكلة ملهاش حل في هدوء وفكر، أوجه لك كل التحية والتقدير لحضرتك، لم تكن هناك فرصة قبل ذلك لكي أذكر ما ذكرته».

ومن جانبه، قال اللواء سمير فرج: «لم أتحدث قبل ذلك عن الأمر حتي لا يقال أنني أتملق، ولن أتحدث فيه بعد تلك الندوة لأي لقاء تلفزيوني».

المصرى اليوم

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