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ضبط 9726 مخالفًا لارتداء الكمامة و281 قضية تداول «شيشة»

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ضبط 9726 مخالفًا لارتداء الكمامة و281 قضية تداول «شيشة» ضبط 9726 مخالفًا لارتداء الكمامة و281 قضية تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها، اليوم الأربعاء، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 8953 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9681 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت أجهزة الأمن 1426 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، وضبط 281 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة»، بإجمالي مضبوطات 1774 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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