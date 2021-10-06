الداخلية تواصل حربها مكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

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أعلنت وزارة الداخلية مواصلة جهود مكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لإستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة المنيا)، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والمربوطة على حسابه البنكى بمبلغ مالى» محدد«وتحميل قيمة تلك الشرائية على حسابه دون علمه».

وأضافت: «فقد أسفرت جهود البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة سائق»سبق عمله طرف المجنى عليه«- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا حيث إستغل المذكور طبيعة عمله وقام بمغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به دون علمه، وعقب ذلك قام بإستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وتم ضبطه حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة المنيا، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه عقب قيامه بإجراء تلك العمليات بإستخدام بطاقة الشاكى، قام ببيع المشتريات في الأسواق والحصول على قيمتها المالية والتصرف في تلك المبالغ بشراء (سيارة ملاكى – دراجة نارية – عدد من الهواتف المحمولة – شاشة عرض- عقد بيع إبتدائى لوحدة سكنية)، وبإرشاده تم ضبطهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»