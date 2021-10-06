وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالعريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه قائد قطاع تأمين شمال سيناء واللواء ممدوح أبوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية وعدد من مشايخ ورموز المحافظة بوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد .

وأكد المحافظ على اجراء مراسم وضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول في اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 48 لإنتصارات السادس من أكتوب المجيدة، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين .

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء، بهذه المناسبة، مقدمًا التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماءهم على أرص سيناء وأدت إلى تحريرها، ومشيرا إلى أن دماء القوات المسلحة وأهالى سيناء اختلطت برمال سيناء في السادس من أكتوبر 1973، مما أدى إلى تحرير سيناء.

وضع اكليل الزهور

وضع اكليل الزهور

وضع اكليل الزهور

وضع اكليل الزهور