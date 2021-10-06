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نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية، ملتقى توظيفي للشباب وتوفير فرص عمل للعاطلين وخريجي الجامعات.

وقال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة نظمت ملتقى التوظيف بهدف توفير فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات، بمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك ورجال الصناعة وذلك بمقر الجامعة.

وأشار الى وجود إقبال من اخريجين من مختلف الجامعات، على المشاركة فى الملتقى حيث تواجد عدد من الشركات الكبرى والبنوك يصل عددها نحو 10 بنوك وشركات صناعية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الملتقى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب فى الشركات والبنوك المشاركة فيه، وذلك فى اطار دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع.

بمشاركة 10 بنوك وشركات .. ملتقى توظيفي للشباب بالجامعة المصرية اليابانية (صور)