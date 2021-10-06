إزالة 25 حالة تعدي على منافع الرى بالزينية شمال الأقصر

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتنفيذ عدد 25 حالة تعدي داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى علي منافع الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة الكرنك الغربية تضمنت إزالة مبانى على مساحة 800 متر ، وإزالة زراعات على مساحة فدان ونصف.

قاد الحملة العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف احمد جلال نائب رئيس المركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى والمهندس محمد حسين مدير ادارة ري الاقصر والمشرف هبة الطاهر حسن وتمت الاعمال بالتراضى التام مع المواطنين و مازال العمل مستمر على مدار الايام المقبلة .

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ القرارات لازالة التعديات على املاك الدولة حرم الري و توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدى للتعديات بكافة أشكاله وإزالتها من المهد وبالتنسيق مع وكيل اول وزارة الرى لقنا والمهندس صالح ابراهيم مدير إدارة ري شرق قنا .