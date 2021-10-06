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ضبط 6791 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 6791 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 6791 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6791 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2615 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و215 مخالفة للسير بدون تراخيص، و10 مخالفات موقف عشوائي، و27 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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