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إحالة أوراق المتهمين بقتل مزارع وسرقة دراجته البخارية بالشرقية للمفتي

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إحالة أوراق المتهمين بقتل مزارع وسرقة دراجته البخارية بالشرقية للمفتي إحالة أوراق المتهمين بقتل مزارع وسرقة دراجته البخارية بالشرقية للمفتي

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أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، وسامح السيد لاشين، وأمانة سر فلبس صبحى، أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي، لإدانتهم بقتل مزارع وسرقة دراجته البخارية بالطريق العام، وحددت هيئة المحكمة جلسة 7 من شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من عام ٢٠١٣، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزى، بوصول«ح. م» مزارع جثة هامدة متأثرا بإصابته بعيار نارى بالصدر.

توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «م. ع. ج» 25 عاما سائق، و«م. ع» و«ر. ش. ع» عاطلين وجميعهم مقيمين أولاد صقر، حيث كمنوا بأحد الأماكن المظلمة بالطريق العام بدائرة كفر صقر للقيام بسرقة أي من الدراجات البخارية المارة بهم، وحال ذلك تصادف مرور المجنى عليه مستقلا دراجته البخارية، وقاموا باعتراض طريقه وإصابته بطلق نارى بالفخذ الأيمن ما أودى بحياته وتمكنوا من سرقة الدراجة البخارية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم .

المصرى اليوم

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