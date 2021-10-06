الهلباوي والحضرة ووائل الفشني وفرقة المولوية نجوم حفل واحد.. تعرف على تفاصيله

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ينطلق مهرجان «تجلي»، ١٦ أكتوبر الجاري، بوسط البلد، ليكون أول مهرجان غنائي يجسد طابع المولد، بساحة الحرم اليوناني «جريك كامبس».

ويحتضن مهرجان «تجلي» توليفة من أبرز نجوم الموسيقى الصوفية في مصر، بواقع سبع حفلات غنائية متتالية لأول مرة، بمشاركة المطرب على الهلباوي وفرقة الحضرة والمطرب وائل الفشني وفرقة المولوية مع عامر التوني وفرقة مشروع روح، في يوم احتفالي مطول يفتح أبوابه من الرابعة عصرا حتى منتصف الليل في مسرح «الجريك كامبس» بميدان التحرير.

ويقدم مهرجان تجلي أول تجربة حية لعالم المولد بكافة تفاصيله وعروضه وألعابه المعتادة، بين الزفة والنيشان والساقية وعروسة المولد مع تقديم توليفة متنوعة من الأكلات الشعبية والعروض التراثية المرتبطة بتيمة المولد الصوفية، بجانب تقديم وجبة غنائية دسمة من روح الموسيقى والأغاني الروحانية المصرية وعروض التنورة والطرب.