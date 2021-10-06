أخبار عاجلة

"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة -
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية -
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟ -
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة -
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة -
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر -
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء -
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية -
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته» -
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المسند: الحرارة أعلى من معدلاتها ولا ملامح لانخفاض محسوس يستدعي التنبيه

Print
المسند: الحرارة أعلى من معدلاتها ولا ملامح لانخفاض محسوس يستدعي التنبيه المسند: الحرارة أعلى من معدلاتها ولا ملامح لانخفاض محسوس يستدعي التنبيه
قال: بقيت عدة أيام وتودع المنطقة الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات.. موسم الحساسية

المسند: الحرارة أعلى من معدلاتها ولا ملامح لانخفاض محسوس يستدعي التنبيه

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأوقات من السنة، لافتاً إلى أنه حتى عشرة أيام قادمة لا توجد ملامح لانخفاض محسوس بدرجة الحرارة يستدعى التنبيه.

ولفت المسند إلى أنه بقي عدة أيام وتودع المنطقة الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم بـ 29 محطة في المملكة، كانت أدناها بالقريات وطريف 14 و15 درجة على التوالي وأعلاها بجدة 27 درجة، فيما سجّلت درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس 41 درجة بعرفات والأدنى كانت بخميس مشيط 27 درجة.

وتابع المسند محذراً، عادة شهر أكتوبر هو موسم الحساسية، وأمراض البرد، والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة

"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة

"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية

"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية

تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟

تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟

"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة

"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة