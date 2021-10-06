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موسيماني يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح

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موسيماني يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح موسيماني يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح

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يتواجد الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي حالياً في من أجل قيادة المصري في مباراته المرتقبة أمام نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات 2022.

وحرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على توجيه رسالة خاصة إلى النجم المصري محمد صلاح في بادرة شكر منه لأسطورة ليفربول بعدما منحه قميصه.

ونشر بيتسو موسيماني، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، مقطع لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي في ملعب «الأنفيلد» وهم يهتفون باسم صلاح ويتغنون به.

وكتب موسيماني فوق الفيديو الذي نشره تعليقاً على منح محمد صلاح قميصه له: مو صلاح، شكرًا لك على القميص رقم 10 الذي أرسلته لي، أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ.

ويرتدي محمد صلاح مع منتخب مصر القميص رقم 10، وقد سبق أن أهداه للمدرب الجنوب إفريقي الذي سطر اسمه في تاريخ القارة السمراء بعدما توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعامين متتاليين مع النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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