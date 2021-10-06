تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:52 مساءً
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:48 مساءً
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته»
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
خطة الدولة لمحاربة التطرف بقرى حياة كريمة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 10:53 صباحاً
109
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:52 مساءً
اليوم السابع "داخل غرفة عمليات مستشفى أبو الريش خلال اجراء أول زراعة للصمام الرئوى بالقسطرة
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:37 صباحاً
سابت الطب وعملت "لحاف".. دكتورة هناء 73 عام أبدعت في فن صناعة الألحفة
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:23 صباحاً
الأرصاد تحذركم الأمطار قادمة وسحب رعدية على سماء القاهرة والجيزة
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:53 صباحاً
السابق
ما هي وثائق باندورا؟ لماذا يجب عليك أن تهتم بها وكيف تؤثر عليك؟
التالى
البنت اتيتمت وهي بتتولد.. زوج يتهم مستشفى بالدقهلية قتلوا مراتي بعد الوضع
Tweets by @3yonNews