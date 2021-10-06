"ولعّل لّي شمعة وصلّى لّي" .. لماذا يضيء الأقباط الشموع أمام الأيقونات المقدسة؟ (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ولّع لّي شمعة وصلّي لّي»، كلمات تجسد روحانيات قبطية يحرص الشعب القبطى على الاستمتاع والشعور بها بمجرد الدخول إلى الكنائس، حيث تعبر لدى البعض عن دلالات البركة ولدى البعض الآخر عن تقديم النذور، فلا تخلو أي كنيسة أو دير من الشموع، الأمر الذي يطرح سؤلاً لدى البعض، مفاده ما السر في ذلك ولماذا يفعل الأقباط هذا الأمر؟، حيث تعتبر الشموع تمثل مكانة عظيمة لدى الأقباط فاستخدامها ليس فقط للصلاة، وإنما البعض يقدمها كنذور عند تحقيق طلب من شفيعه من القديسين، وأيضا إنارتها عن قراءة الإنجيل المقدس داخل الهيكل وتستخدم عند طلب تحقيق أمنية أمام صورة لإحدى القديسين وأيضا يستخدم العديد من الأقباط في العديد من المناسبات مثل إحياء ذكرى شهداء الكنيسة في جميع العصور للتعبير عن حزنهم لرحيل شهدائهم في تلك الكنائس وغيرها من الروحانيات والمناسبات التي ترتبط بأذهان الاقباط.

ويستلزم على أي قبطي يدخل الكنيسة، أو الدير اضاءة شمعة أمام الأيقونة المقدسة، والموجودة بمجرد دخول الشعب إلى داخل الصحن، لكن البعض يسأل لماذا يقوم الاقباط بهذا التصرف.

القمص ابرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، قال لـ«المصرى اليوم»، أن الشمعة عندما تشتعل تتعرض للذوبان وهذا اشارة إلى ان القديسين الذين بذلوا حياتهم في عطاء وخدمة روحية، حتى أنهم أفنوا ذاتهم وحياتهم من اجل الانارة والهداية للشعوب والمجتمعات.

وأوضح أن الشموع تعطى وتمنح نور وفى ذلك اشارة إلى ان القديسين كانوا نورا يضيء العالم اثناء فترات حياتهم، لافتا إلى أنه أثناء عصر الاضطهاد الرومانى حيث كان الجنود الرومان يقومون بتعذيب القديسين وممارسة كل أشكال العنف والقسوة إلا ان رد فعلهم على هذه المعاملة بالغة السوء هي الدعاء لهم بالهداية وأن الرب يباركهم ويسامحهم، لذلك كانوا بمثابة نور يضئ وسط الظلام.

أما جورج شكرى أحد القيادات العلمانية في أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، فقال أن إقدام الأقباط على إنارة الشموع هو تجسيد الاكرام والاجلال لصاحب الصورة (الأيقونة المقدسة)، وتقديم الشكر والتقدير له عند انقضاء حاجه بشفاعة صاحبها.

وأوضح «شكرى»، لـ«المصرى اليوم»، أنت من حبك لشخص وتقديرك له تقول «دانا اقيدله صوابعي العشره شمع»، لأن ايقاد الشمعه دليل المحبة والتقدير لذلك في الأفراح تضاء الشموع، لأن إضاءة الشموع يضفي جوا من الزهو والسمو ويشعرك كأنك ليس على الأرض وإنما أعلى في السماء في جو سماوي مملوء فرح وشكر، كما أنه يهدف إلى التذكير صاحب الصوره ان كان لنا طلب من الله فيشفع لنا أمام الله من أجل تحقيق هذا الطلب.

وذكرت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للأقباط الروم الارثوذكس، على موقعها الرسمي، أن الشمعة تعبر تعبيراً تصويرياً دقيقاً عن وقفة العابد أمام الله، فهي تظهر هادئة ساكنة وقلبها يشتعل اشتعالاً بنار ملتهبة تحرق جسمها البارد الصلب فتذيبه إذابة وتسكبه، فتنحدر متلاحقة تاركة خلفها هالة من نور يسعد بها كل من تأمّل فيها أو سار على هداها .

وقالت إن الشمعة الموقدة في بيت الله هي دعوة للعبادة الهادئة الحارّة المنيرة، وذكرت عدد من أقوال الآباء عن الشموع، من بينها أن الشموع الموقدة على المذبح هي علامة نور الثالوث الأقدس، لأن الله لا يسكن إلا في النور، ولا يقترب إليه الظلام، لأنه نار آكلة تحرق كل ما هو خطيئة أو شر، وأن الشمعة الموقدة أمام أيقونة المسيح تعلن أن المسيح نور العالم، ينير لكل إنسان آتٍ إليه، والشمعة الموقدة أمام أيقونة العذراء تعلن أن هذه هي أن النُّور.

وأضافت :«الشمعة الموقدة أمام أيقونة القديس تعلن أن هذا هو السراج المزين المنير الموضوع على المنارة في أعلى البيت ليضيء لكل من فيه، والشمعة الموقدة أمام أيقونات القديسين تذكيرنا بإشعاع القديس صاحب الأيقونة التي نضيء الشمعة أمامها، لأن القديسين هم أبناء النور، وأيضاً ايقاد الشموع أمام أيقونات القديسين عموماً كعلامة رمزية لاشتعالنا بغيرة قداستهم وحبهم وتقديم آية ملموسة من آيات التكريم والوفاء والتسبيح الصامت والشكر على ما يقدمونه نحونا من شفاعة أمام منبر المسيح».

وأشارت إلى أنه تحثنا على إنكار الذات، إذ كما يخضع الزيت والشمع لإرادتنا، هكذا ينبغي بنفوسنا أن تحترق بشعلة المحبة في كل آلامنا خاضعين لمشيئة الرب، والشمعة الموقدة تعلمنا أنه كما أن الشمعة لا تشتعل بدون يدنا، كذلك قلبنا، أي نورنا الداخلي، لا يضيء بدون نور النعمة الإلهية المقدس حتى ولو كان مليئاً بالفضائل التي هي في مطلق الأحوال مادة قابلة للاشتعال لكن النار التي توقدها لا تأتي إلاّ من الله«.

"ولعّل لّي شمعة وصلّى لّي" .. لماذا يضيء الأقباط الشموع أمام الأيقونات المقدسة؟ (صور)

"ولعّل لّي شمعة وصلّى لّي" .. لماذا يضيء الأقباط الشموع أمام الأيقونات المقدسة؟ (صور)

"ولعّل لّي شمعة وصلّى لّي" .. لماذا يضيء الأقباط الشموع أمام الأيقونات المقدسة؟ (صور)

"ولعّل لّي شمعة وصلّى لّي" .. لماذا يضيء الأقباط الشموع أمام الأيقونات المقدسة؟ (صور)

"ولعّل لّي شمعة وصلّى لّي" .. لماذا يضيء الأقباط الشموع أمام الأيقونات المقدسة؟ (صور)