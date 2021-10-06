حسين فهمي يحصد تكريم إنجاز العمر بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورة جبريل مامبيتي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن الدورة المقبلة من عمر المهرجان (11) ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي ( 1945/ 1998) وهو مخرج وممثل وشاعر وموسيقي، قدم أفلاما سينمائية طويلة وقصيرة حملت هموم القارة الأفريقية وحصلت على تقدير دولي كبير نظرا لسعيه لتحقيق الهوية الأفريقية، وتميز مامبيتي بأسلوب سردي وطابع تجريبي خاص، كما سيتم اصدار كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن مامبيتي للناقد والكاتب الصحفي السنغالي «نجيب ساجنا».

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأن اللجنة العليا للمهرجان قررت بالإجماع منح النجم المصري الكبير حسين فهمي تكريم انجاز العمر لما قدمه من عطاء وأعمال متنوعة في رحلته الطويلة بالسينما المصرية، والتي بدأت بعد انتهائه من دراسته بالمعهد العالي للسينما قسم تمثيل عام 1963، وكذلك دراسته الإخراج السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا، حيث قدم مايزيد على 125 فيلما، وعمل مع كبار المخرجين في مصر وحققت أفلامه نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا وحصل من خلالها على الكثير من الجوائز والتكريمات داخليا وخارجيا، كما ترأس مجلس ادارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، كما سيصدر المهرجان كتابا عن النجم حسين فهمي ومشواره يكتبه الناقد السينمائي أحمد شوقي .

«الأقصر للسينما الأفريقية» سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11) ،والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلي المصري .