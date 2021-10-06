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هل بدأت شركات الطيران في جني الأرباح بعد قرارات السفر؟ "الأياتا" تجيب وتنبه

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هل بدأت شركات الطيران السعودية في جني الأرباح بعد قرارات السفر؟ "الأياتا" تجيب وتنبه هل بدأت شركات الطيران في جني الأرباح بعد قرارات السفر؟ "الأياتا" تجيب وتنبه
النقل الجوي الدولي يتوقع تعافيًا قريبًا لقطاع الطيران

هل بدأت شركات الطيران السعودية في جني الأرباح بعد قرارات السفر؟

أعلن "ويلي والش" المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، عن مكان القمة القادمة للاتحاد، التي ستُعقد في الصين، وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين الاجتماع العالمي لكبار قادة الطيران.

وكان قرار استضافة الاجتماع العام السنوي الثامن والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي، قد تم اتخاذه من قِبَل الجمعية العامة العادية السابعة والسبعين والقمة العالمية للنقل الجوي المنعقدة حاليًا في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف "والش" عن حقيقة توقعات الأرباح لشركات الطيران في العالم؛ ومنها شركات الطيران الخليجية والسعودية، وقال: توقعاتنا هي انخفاض حاد في الخسائر وليس الربح حتى عام 2023.

ونوه "والش" بأن الخسائر الصافية لشركات الطيران ستتقلص إلى 11.6 مليار دولار في 2022 بدلًا من 51.8 مليار دولار هذا العام، وهو ما جعل العديد من الهيئات تتوقع أرباحًا؛ ولكن هذا ليس واقعيًّا، وهذا يُعد رفعًا لتوقعات خسائر 2021؛ إذ كان الاتحاد يقدرها في أبريل بنحو 47.7 مليار دولار.

وقال "والش": تخطينا أحلك مرحلة في الأزمة.. وعلى الرغم من أن هناك مشكلات خطرة لا تزال قائمة؛ إلا أن طريق التعافي بدأ يظهر للعيان.

ومنذ ظهور أزمة كورونا، انهارت عدة شركة طيران أو أعلنت إفلاسها بما في ذلك "فلاي بي" في بريطانيا و"فيرجن" في أستراليا وأكبر شركة طيران في أمريكا الجنوبية "لاتام"، والناقل الرسمي الكولومبي "أفيانكا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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