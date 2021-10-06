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بنك التصدير والاستيراد السعودي يُموّل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطَّت 8.95 مليار ريال

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بنك التصدير والاستيراد السعودي يُموّل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطَّت 8.95 مليار ريال بنك التصدير والاستيراد السعودي يُموّل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطَّت 8.95 مليار ريال
في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها وتمكين المصدّرين

بنك التصدير والاستيراد السعودي يُموّل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطَّت 8.95 مليار ريال

أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي نشرة خاصة عن أداء البنك، بنهاية شهر سبتمبر من العام المالي الحالي 2021.

وتسلط النشرة الضوء على أبرز أرقام البنك وإنجازاته، وذلك في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدّرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 %، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، أن طلبات التمويل المعتمدة ارتفعت، فوصلت إلى 89 طلباً، بقيمة إجمالية تخطت 8.95 مليار ريال.

وأشار البنك إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المُمَوَّلة بلغت نسبة 51% من إجمال الطلبات.

كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، فيما ازداد عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها، فبلغ 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند، تليها بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر من بين أهم 10 دول صُدِّر إليها.

وأبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء، والبلاستيك).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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