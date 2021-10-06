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محافظ شمال سيناء يهنئ بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر

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محافظ شمال سيناء يهنئ السيسي بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر محافظ شمال سيناء يهنئ بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر

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بعث الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات السادس من أكتوبر.

وقال المحافظ في البرقية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات السادس من اكتوبر، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظ الله من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة لمصرنا الحبيبة».

المصرى اليوم

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