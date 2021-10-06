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بدأت شون الاسكندرية المخصصة لاستقبال محصول القطن لأول مرة هذا العام، استقبال محصول القطن «الذهب الأبيض»، رسمياً، حيث تلقت شونة تجميع وتسليم القطن في جمعية رحيم 243 بالة قطن حتى الآن.

وقال المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن لجنة من الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية برئاسة المهندس هانى عبدالعظيم محمد، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، وعضوية كل من إبراهيم محمد وهب الله المراقب المالي بالإدارة العامة للتعاون الزراعى، والمهندس حسن مرسي مفتش التعاون بالمرور على جمعيات رحيم وابو بكر الصديق والصاعدة بزمام إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، والتعرف على قيام المزارعين بصرف الأسمدة الشتوية بالكارت الذكى وأهم الصعوبات التي تواجههم في الصرف وكذلك الاطمئنان على حلقة تسليم القطن بجمعية رحيم وتسليم القطن إلى مهندسي منظومة الأقطان لـ٢٤٣ بالة قطن، بحضور لجنة الفرز للحلقة بالجمعية.

كما شارك في اللجنة محمود بدوى مدير المنظومة ومحمد ناجي مدير الحلقه للاطمئنان على حلقة تجميع الأقطان بجمعية أبوبكر الصديق.

وأضاف وكيل الوزارة أن المساحة المنزرعة في الاسكندرية تصل إلى 1000 فدان، فيما تأخرت الإسكندرية عن باقى المحافظات في زراعة القطن نظرا لطبيعة مناخها، متوقعاً أن يكون الموسم الحالي للقطن على مستوى الجمهورية من أعلى المواسم التي يحصل الفلاح فيها على سعر مميز للقنطار، وخاصة بمحافظات الوجه القبلى، والتى شهدت أولى مزادات تسويق محصول القطن لإنتاج 2021، منذ أيام، حيث سجل سعر القطن في أول مزاد علنى للبيع في الموسم الجديد لمحصول 2021، نحو 3715 جنيهًا للقنطار.

بدء حصاد "الذهب الأبيض" في الإسكندرية .. و"شونة رحيم" تستقبل 243 بالة قطن (صور)

بدء حصاد "الذهب الأبيض" في الإسكندرية .. و"شونة رحيم" تستقبل 243 بالة قطن (صور)

بدء حصاد "الذهب الأبيض" في الإسكندرية .. و"شونة رحيم" تستقبل 243 بالة قطن (صور)

بدء حصاد "الذهب الأبيض" في الإسكندرية .. و"شونة رحيم" تستقبل 243 بالة قطن (صور)

بدء حصاد "الذهب الأبيض" في الإسكندرية .. و"شونة رحيم" تستقبل 243 بالة قطن (صور)

بدء حصاد "الذهب الأبيض" في الإسكندرية .. و"شونة رحيم" تستقبل 243 بالة قطن (صور)