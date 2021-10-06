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«بيطرى الإسكندرية»: تحصين 44 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية والنيموباك والأنفلونزا

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«بيطرى الإسكندرية»: تحصين 44 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية والنيموباك والأنفلونزا «بيطرى الإسكندرية»: تحصين 44 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية والنيموباك والأنفلونزا

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تواصل مديرية الطب البيطرى في الاسكندرية، تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وإنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

و قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 44 ألف، و708 رأس ماشية وطائر، بواقع 38 ألفا و708 رؤوس ماشية، و6 آلاف طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 4 ألف و444 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و3 الف و365 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، وتحصين 29 الف و56 رأس ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين 1843 رأٍ ضد مرض الجلد العقدى، فضلاً عن تحصين 6000 طير (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح إنفلونزا الطيور خلال الشهر.

ولفتت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة والمزارع، سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.

المصرى اليوم

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