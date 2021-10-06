«البيئة» تنظم ورشة عمل للمعلمين لدمج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنظومة التعليمية بكافة عناصرها تعد أحد ركائز تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر ، نظراً لأن تشكيل الشخصية والوعي يعدان القوة الدافعة والقادرة على إحداث التغيير في أنماط الإنتاج والإستهلاك المستدامان وخلق كوادر في كافة التخصصات تتمتع بقيم وأسس أخلاقية وعلمية تؤهلها لحماية وإدارة الموارد الطبيعية المتاحة بكفاءة من خلال التقنيات والأدوات الحديثة والمعتمدة على العقول والقدرات الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى ختام ورشة العمل التدريبية التى نظمها مشروع " بناء القدرات "المرحلة الثالثة" بوزارة البيئة حول "الحقائب التثقيفية للمعلمين" ، حيث أشارت وزيرة البيئة خلال الورشة إلى أهمية الشراكة بين وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى في مصر وخاصة في مجال العمل البيئي والذي أدرك العالم بأسره أنه لن يتم الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة على كوكب الأرض دون الاهتمام بدور المجتمع وخاصة النشء ،حتى تتمكن الأجيال القادمة من التعامل مع تلك العلاقة المعقدة والمتشابكة بين الأنشطة الإنسانية والطبيعة.

وأعربت فؤاد عن سعادتها خلال الإجتماعات التشاورية لمؤتمر التغيرات المناخية cop26 فى ميلانو بإيطاليا ، عندما ناقشت الإجتماعات ضرورة إدراج المفاهيم البيئية داخل المناهج التعليمية وهو ما تم بالفعل تنفيذه فى مصر منذ عام ونصف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، موجهةً الشكر لمركز تطوير المناهج التعليمية الذى تبنى هذا الموضوع منذ طرحه.