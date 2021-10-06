%24.8 معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من عام 2021

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جي بي سي نيوز :- بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، 24.8%، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول، وبارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2020، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2021 (22.7%) مقابل (33.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 4.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني مع الربع الأول للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.6 نقطة مئوية.

المتعطلون عن العمل

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 31.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 56.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 31.2% مقابل 83.4% للإناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 48.5% للمجموع (43.6% للذكور مقابل 71.6% للإناث).

وأما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء، بنسبة بلغت 28.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 15.7%.

- المشتغلون -

وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر في الأردن ما نسبته 25.3%، حيث تركز 58.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.2%، ونصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.3% ثانوي و41.5% أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 86.0% هم مستخدمين بأجر (83.7% للذكور مقابل 95.9% للإناث).

وبينت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل (المشتغلون والمتعطلون) حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 58.6% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.5% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 73.8% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 26.6% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.7% (53.4% للذكور مقابل 13.9% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع 34.1% (53.8% للذكور و14.1% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2020.

وشمل مسح قوة العمل بمنهجيته عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (نيسان/أبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.