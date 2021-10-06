"جائزة الأميرة صيتة" تُطلق دورتها التاسعة وتكرّم الفائزين في "أم الجود".

★ ★ ★ ★ ★

تستهدف دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، انطلاق دورتها التاسعة لعام 2021 بعنوان: "العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية"، في حفل سيقام بالرياض يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة "أم الجود"، وتكريم المميزين في مركز التنسيق الاجتماعي والأكثر تفاعلاً في النصف الأول لعام 2021م، وتدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، وتوقيع عديد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتفعيل مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي.

وتهدف أمانة الجائزة من تخصيص موضوع الدورة التاسعة إلى توجيه الجهات المترشحة للتوجه لخدمة هذه المناطق كلٌ وحسب استطاعته وإمكاناته، بما يسهم في إنجاح موضوع الدورة التاسعة، وكذلك دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي في المناطق الطرفية.

وتضمنت الدورة التاسعة فرعاً جديداً تحت مسمى "الاستدامة البيئية"، إضافة إلى فروع الجائزة الخمسة، بهدف المحافظة على التوازن البيئي، لاسيما في الوقت الذي أصبح كوكب الأرض مهدداً بالتلوّث والانبعاثات الضارة التي ستؤثر فيه سلباً.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث؛ أن أمانة الجائزة تتابع التغيرات الاجتماعية في العالم لتواكبها بالموضوعات والفروع في دورات الجائزة، لتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي للمشاركة، وتقديم أعمال ومبادرات اجتماعية جليلة ترتقي لطموحات الوطن وتتماشى مع إنجازاته.

وأضاف المغلوث؛ أن الجائزة تسعى من خلال مبادراتها إلى إيجاد وعي مجتمعي لدى الجهات والشركات كافة، ومواكبة الفعاليات والأحداث التي تهم المجتمع، وتتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأعمال الاجتماعية.