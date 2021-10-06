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واصلت أسعار الذهب ، صباح اليوم الاربعاء، 6 أكتوبر 2021، التراجع مع بداية التداول فى البورصة وسط اقبال المستثمرين على الدولار، حيث انخفض سعر الذهب عالميا عقب ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تربطهما علاقة عكسية، كما تراجع سعر الذهب في مصر فى استجابة للانخفاض العالمى، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 768 و770 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 880 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 768 إلى 770 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 658 إلى 660 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6144 إلى 6160 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، بسبب موجة بيع الأسهم والتى امتدت من وول استريت إلى آسيا ودفعت فى الدولار للإرتفاع ليقترب من أعلى مستوى له فى عام، بينما انخفض سعر الذهب متأثرا بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع انتظاره لتقرير الوظائف الأمريكية والذى من المنتظر صدوره نهاية الاسبوع الجارى وقد يدفع الاحتياطى الأمريكى لبدء تقليص التحفيز الاقتصادى.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب فى الدورة الأسيوية بنسبة 0.32%، وتمت المتاجرة على 1755.25 دولارا للأوقية ويجد الذهب نقاط الدعم على 1721.80 دولارا والمقاومة على 1771.50 دولارا ، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% .

واصلت اسعار الذهب في أسواق المال، الانخفاض، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 774.18 جنيه، وسجل عيار 24، 884.78 جنيه، وسجل عيار 18، 663.59 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,751.54 $ .

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