تقلبات جدبدة في الطقس .. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وأكدت أن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار معتدل على السواحل الشمالية، بينما سيكون حار على جنوب الصعيد، ولطيف خلال فترة الليل على كافة أنحاء البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، تعرض مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وأيضا شمال الصعيد للرياح شديدة على فترات متقطعة طوال اليوم.

وأضافت أن الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء سوف تتعرض لشبورة المائية في الصباح الباكر

القاهرة 29 – 20، والإسكندرية 27 -22، وادي النطرون 28- 20، وطنطا 29-21، شبين الكوم 29 -21، دمنهور 29- 21، بلطيم 27- 21، مطروح 26- 22، السلوم 26- 21، سيوة 28- 20، بورسعيد 27- 23، دمياط 27- 22، الزقازيق 29 -21، المنصورة 28 -20، الإسماعيلية 30 -20، السويس 30- 21، العريش 28 -21، رفح 28 -21، رأس سدر 30 -21، نخل 28- 17، نويبع 31 -25، طابا 28 -22، كاترين 27- 14، شرم الشيخ 33 – 25، الغردقة 32 -25، مرسى علم 31 – 25، الفيوم 31 -21، بني سويف 31 – 21، المنيا 30 21، أسيوط 31 – 20، سوهاج 32 -21، قنا 33 -22 ، الأقصر 34 -23، أسوان 35 -22، إدفو 36 – 22، أبو سمبل 35 – 23 ،الوادي الجديد 33 20.

سماء صافية وطقس معتدل بالإسكندرية - صورة أرشيفية

وأشارت الأرصاد أن حالة الطقس في البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة، وأن ارتفاع الموج فيهما يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، وان الرياح ستكون سطحية شمالية غربية.