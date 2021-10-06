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بعد المخالفات المرورية.. شرطة القصيم تحدّد هوية مرتكبها وتطيح به

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بعد فيديو المخالفات المرورية.. شرطة القصيم تحدّد هوية مرتكبها وتطيح به بعد المخالفات المرورية.. شرطة القصيم تحدّد هوية مرتكبها وتطيح به
قالت: جرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية

بعد فيديو المخالفات المرورية.. شرطة القصيم تحدّد هوية مرتكبها وتطيح به

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع ، ارتكب عدة مخالفات مرورية تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.

وأكّد أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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