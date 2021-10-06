دون مواعيد مسبقة.. توفير لقاح "كورونا" بـ "الدانة مول" في ينبع الصناعية

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ضمن الحملة الوطنية للقاحات التي بدأتها وزارة الصحة منذ عدة أشهر

أعلن القطاع الصحي بينبع ممثلاً بمركز اللقاحات توفير لقاح فيروس كورونا المستجد دون مواعيد مسبقة في المركز التجاري الدانة مول في الهيئة الملكية بينبع الصناعية ابتداءً من مساء أمس الثلاثاء ولمدة أسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وسيتم توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين في المركز التجاري "الدانة مول" تحت إشراف كادر صحي وطبي من وزارة الصحة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، تيسيراً على المواطنين والمقيمين وحرصاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، ولتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءاً من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.