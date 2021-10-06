أخبار عاجلة

"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة -
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية -
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟ -
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة -
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة -
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر -
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء -
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية -
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته» -
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دون مواعيد مسبقة.. توفير لقاح "كورونا" بـ "الدانة مول" في ينبع الصناعية

Print
دون مواعيد مسبقة.. توفير لقاح "كورونا" بـ "الدانة مول" في ينبع الصناعية دون مواعيد مسبقة.. توفير لقاح "كورونا" بـ "الدانة مول" في ينبع الصناعية
ضمن الحملة الوطنية للقاحات التي بدأتها وزارة الصحة منذ عدة أشهر

دون مواعيد مسبقة.. توفير لقاح

أعلن القطاع الصحي بينبع ممثلاً بمركز اللقاحات توفير لقاح المستجد دون مواعيد مسبقة في المركز التجاري الدانة مول في الهيئة الملكية بينبع الصناعية ابتداءً من مساء أمس الثلاثاء ولمدة أسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وسيتم توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين في المركز التجاري "الدانة مول" تحت إشراف كادر صحي وطبي من وزارة الصحة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، تيسيراً على المواطنين والمقيمين وحرصاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، ولتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءاً من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

تسجيل 9 وفيات و 1072 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 1072 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

صحيفة أمريكية: احتمال انتقال فيروس كورونا من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين

صحيفة أمريكية: احتمال انتقال فيروس كورونا من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين