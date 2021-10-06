سائل وأوراق خضراء وسوداء وبيضاء- وقطن أبيض-..حبس عصابة تخليق الدولارات بالقاهرة

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حبست جهات التحقيق فى البساتين شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ،تبين من التحقيقات انهما يحملان جنسية أجنبية، بتهمة النصب على المواطنين، والاتجار في العملات المزيفه، وكلفت بالتحري حول نشاطهما الإجرامي .

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول " فى البساتين ، وبحوزتهمـا (خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق الخضراء والسوداء والبيضاء- قطن أبيض- بودرة بيضاء - 4 رزم دولار فئة المائة "مزورة" - 13 زجاجة بها سائل مجهولة المصدر- 4 هواتف محمول- 8 ورقات مختلفة الفئـات لعملة أجنبية- عدد من الأوراق مـدون عليها عملات أجنبية) حال تواجدهما بدائرة القسم بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بممارسة أعمال النصب على المواطنين.

بسؤال المتهمين إعترفا باستخدامهما تلك المضبوطات فى تخليق الدولارات والنصب على المواطنين