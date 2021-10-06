تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"السديس" يزور مكتبة الملك فهد الوطنية ويطّلع على محتوياتها ومخططاتها النادرة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
"صحة الطائف" تدعم مستشفياتها بخزانات أكسجين احتياطية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
تخوف يلف "شرائع مكة" بعد إعلان مواقف المنافذ 5 للشاحنات.. ما السبب؟
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
"الموارد البشرية": 7 آلاف ريال حد أدنى في نِسَب توطين مهنتيْ طب الأسنان والصيدلة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:53 مساءً
طقس مشمس الآن إقبال سياحي على معابد الكرنك بالأقصر
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:52 مساءً
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:48 مساءً
السيسي: التقييم العالمي لحالة التنوع البيولوجي ينذر بكارثة عالمية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
خالد بيومي يدافع عن كيروش: «لم يلتفت للإنتقادات وأصر على اختياراته»
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
نجاح قافلة جامعة القاهرة في مطروح .. والخشت: عالجت 3319 مريضا وأجرت 42 عملية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بنما.. بين الفقر والغنى
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:39 صباحاً
68
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
المغرب:على الجزائر الانخراط بحل أزمة الصحراء
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:48 مساءً
الاحتفالات تعم ساحة التحرير بعد تقدم التيار الصدري في الانتخابات
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:47 صباحاً
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:35 صباحاً
الجزائر تشترط.. ما مصير علاقاتها مع المغرب وفرنسا؟
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:11 صباحاً
السابق
السعودية تُعدل «إجراءات كورونا» وتصدر قرارا جديدا بشأن القادمين إليها
التالى
رش الطائرة البحرينية بالماء في مطار بن غوريون في استقبال أول رحلة إلى إسرائيل
Tweets by @3yonNews