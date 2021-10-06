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فلكية جدة: المريخ في الاقتران الشمسي.. الجمعة

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فلكية جدة: المريخ في الاقتران الشمسي.. الجمعة فلكية جدة: المريخ في الاقتران الشمسي.. الجمعة
غير مرصود تماماً لعدة أسابيع.. مطموس في وهج الشمس

فلكية جدة: المريخ في الاقتران الشمسي.. الجمعة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن كوكب المريخ سيمر بالقرب من الشمس يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 من منظورنا على الأرض عند الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت (03:35 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وسوف يفصل بينهما 0°39 درجة وهذا سيجعله غير مرصود تماماً لعدة أسابيع، حيث سيكون مطموساً في وهج الشمس.

وأضاف، المريخ سيكون في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لنا من الأرض وكذلك في أبعد نقطة على مسافة 393.442.400 كيلو متر؛ نظراً لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

اذا كان يمكن رصد كوكب المريخ في هذا الوقت، فسوف يكون حجمه الظاهري صغيراً يبلغ قطره 3.6 دقيقة قوسية، وسيكون خافتاً نظراً للمسافة الكبيرة.

وتابع: خلال الأسابيع التالية سيعود كوكب المريخ للظهور من جديد، حيث سيصبح مرئياً تدريجياً في سماء الفجر، وبعد نحو العام سيصل الى حالة التقابل حيث سيكون مرئياً طوال الليل في ذلك الوقت.

يجب التذكير بعدم محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد المريخ في الوقت الحالي؛ نظراً لقربه من الشمس، وهذا خطير لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبّب في أضرار العين.

وأردف ستكون الفرصة الحقيقية لرصد كوكب المريخ بالعين المجردة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2021، حيث يرصد منخفضاً باتجاه الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، وفي النصف الأول من عام 2022 سيزداد لمعان المريخ تدريجياً إلى أن يصبح ملاحظاً في السماء في ربيع 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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