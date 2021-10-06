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هل بناء الكنائس حرام؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

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هل بناء الكنائس حرام؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل هل بناء الكنائس حرام؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

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ردت دار الافتاء المصرية على ما انتشر مؤخراً عبر منصات السوشيال ميديا بشأن أن بناء الكنائس حرام. وقالت الافتاء عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «بناءُ الكنائس في يجوز شرعًا؛ وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لذلك».

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم هلال شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، عقب أذان المغرب اليوم الـ29 من شهر صفر، السادس من أكتوبر لعام 2021.

المصرى اليوم

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