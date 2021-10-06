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الرقابة الإدارية تتفقد مكاتب خدمة المواطنين في المنيا لمتابعة التحول الرقمي

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الرقابة الإدارية تتفقد مكاتب خدمة المواطنين في المنيا لمتابعة التحول الرقمي الرقابة الإدارية تتفقد مكاتب خدمة المواطنين في المنيا لمتابعة التحول الرقمي

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تفقد فريق من الرقابة الإدارية، ووزارة ، وهيئة الاتصالات، عدد من مكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التموين بمحافظة المنيا.

شملت الجولة قرية تله مركز المنيا، للتعرف على مدى سرعة، وتسهيل حصول المواطن على الخدمة، خلال الرابط بين المكتب والمركز الرئيسي، حيث أن يجرى في الوقت الحالي رابط منظومة البطاقات التموينية التابعة لوزارة التموين بالمحول الرقمي الحكومي التابع لوزارة الاتصالات لتوحيد البيانات وتحديثها تلقائيا لتلافى أي معوقات.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أشاد الوفد بسرعة الاتخاذ اللازم، وطريقة التعامل مع المواطنين لتسهيل مهمتهم .

فريق الرقابة الادارية يتفقد مكاتب وزارة التموين بالمنيا
فريق الرقابة الادارية يتفقد مكاتب وزارة التموين بالمنيا

المصرى اليوم

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