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استشاري يحذّر: الارتباط النفسي بالجوال عند القيادة يسبب حوادث خطيرة
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
"تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
رؤساء أجهزة الزكاة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 16
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
11 ألف لتر وإثيوبيان يديرانها.. هنا تفاصيل ضبط "استراحة الخمور" بمكة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
"الملك فيصل التخصصي" يحصد جائزة "ديفيس للتميز" في تقنية المعلومات
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
قنصلية المملكة في "هونج كونج" تحذّر المواطنين من "كومباسو"
-
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
جماهير الزمالك فى السعودية تحفز فريق اليد قبل مواجهة برشلونة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:00 صباحاً
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