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الهناندة : نتابع انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي

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الهناندة : نتابع انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي الهناندة : نتابع انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن الوزارة تتابع انقطاع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد :  أن خدمات منصات "فيسبوك" و"ماسنجر" و"واتس آب" و"إنستغرام"، انقطعت في معظم دول العالم وليس في الأردن فقط.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها خدمات تطبيقات تواصل اجتماعي عالمية، مشيرا إلى توقف خدمات بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 5 مرات في السابق،وفق هلا اخبار . 

وأضاف أن الفارق في الانقطاع الحالي هو طول المدة التي تجاوزت عدة ساعات، منوها بأن إصلاح الخلل في المرات السابقة لم يكن يتجاوز عدة دقائق.

من جانبها، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن وجود مشكلة في الخوادم الخارجية على مستوى العالم أدت إلى حدوث تعطل في بعض خدمات التواصل الاجتماعي في معظم دول العالم.

جي بي سي نيوز

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