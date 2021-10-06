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نص تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي، على إنشاء مجلس باسم مجلس المحتوى الرقمي برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية ممثلين من 8 جهات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي.

كما نص التنظيم على إلغاء اللجنة الوطنية، لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وإحالة ما لديها من دراسـات ومشروعات وأعمال، إلى مجلس المحتوى الرقمي لإبداء المرئيات حيالها، والرفع عما يتطلب الرفع عنه إلى المقام السامي، مع الالتـزام بأن يكون «قطـاع المحتـوى الرقمي ومنصاته في المملكة» ضمن أفضل عشر دول في العالم بحلول 2030.

معوقات وتحديات

وحدد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي 15 مهمة وهدفا للمجلس، من أبرزها تنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي، وإعداد الإستراتيجية الخاصة بمنصات المحتوى الرقمي في المملكة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. كما يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسـيق الجهود بين الجهات ذات الصلة، لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي، ودراسة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية قطاع المحتوى الرقمي وتعزيزه، واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره، ومتابعة تنفيذها.

تطوير الأنظمة

وشملت اختصاصات ومسؤوليات مجلس المحتوى الرقمي تنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي، وإعداد الإستراتيجية الخاصة بمنصات المحتوى الرقمي في المملكة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات والضـوابط، المتعلقة بالمحتوى الرقمي واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بالتنسيق مع تلك الجهات، من أجل التعامل مع مستجدات المحتوى الرقمي، وبما ينعكس إيجابياً على تنظيمه وتطويره، والرفع عما يلزم بحسب الإجراءات المتبعة.

مجلس المحتوى الرقمي

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيسا

ممثلون لـ 8 جهات

1- وزارة الإعلام

2- وزارة الثقافة

3- وزارة التجارة

4- وزارة الاستثمار

5- وزارة التعليم

6- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

7- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

8- الهيئة السعودية للملكية الفكرية

اختصاصات ومسؤوليات

- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحتوى الرقمي

- مواكبة المستجدات والحد من التداخل التقني والتنظيمي

- تفادي التعارض بين الاختصاصات والمسؤوليات

- التنسيق مع القطاعين العام والخاص، لتنظيم خطط ومبادرات تطوير المحتوى الرقمي

- تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المحتوى الرقمي

- تحفيز المحتوى الرقمي المحلي وتوطين وظائفه ودعمه

- دعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في المحتوى الرقمي

- رفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في قطاع المحتوى الرقمي

- تقييم النشاطات الحكومية في مجال تطوير وتنمية المحتوى الرقمي

- تحسين بيئة قطاع المحتوى الرقمي، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية

- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالمحتوى الرقمي

- تثقيف المجتمع وتوعيته، وبث الرسـائل التوعوية وتعزيز مفهوم ثورة الاتصالات

- عقد جلسـات عمل ونشـر المعرفة القانونية والإجرائية بالأنظمة واللوائح

- متابعة تطور التشريعات في مجال المحتوى الرقمي