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أهالي "بشاير جدة": "الكهرباء" تشترط التمهيد لإنارة منازلهم.. و"الأمانة" تتعذر

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أهالي "بشاير جدة": "الكهرباء" تشترط التمهيد لإنارة منازلهم.. و"الأمانة" تتعذر أهالي "بشاير جدة": "الكهرباء" تشترط التمهيد لإنارة منازلهم.. و"الأمانة" تتعذر
رغم أن عددًا من المخططات وصلها التيار ولم يتم تمهيد شوارعها حتى الآن

أهالي

يعاني المواطنون من مُلاك مخطط البشائر الجديد شمال جدة منذ سنوات عدم توافُر الخدمات بالمخطط، رغم أن أمانة محافظة جدة استلمت مبالغ الإفراغ، ولم يفسح عنها إلا بعد دفع مبلغ مالي عن كل قطعة أرض.

وقد تلقت "سبق" شكاوى العديد من أهالي مخطط البشاير، يقولون فيها إن الكثير من مباني المُلاك أصبحت جاهزة للسكن، ولم يصلها الأسفلت والكهرباء حتى الآن؛ وذلك بسبب رفض شركة الكهرباء إيصال الخدمة قبل تمهيد الشوارع من قِبل الأمانة، كما أفاد المسؤولون بالشركة بأنه تمت مخاطبة الأمانة مرات عديدة بهذا الخصوص، وشددوا على أنه لا يمكن إيصال الخدمة إلا بعد تمهيد الشوارع.

وأضافوا بأن أمانة محافظة جدة تعذرت حاليًا، ويتشبث المسؤولون في شركة الكهرباء بالتمهيد كشرط أساسي لإيصال التيار الكهربائي رغم أن عددًا من المخططات بجدة وصلها التيار الكهربائي ولم يتم تمهيد شوارعها حتى الآن.

وطالب المواطنون من قاطني المخطط باعتماد الخدمات للمخطط، وتوجيه شركة الكهرباء بإيصال الكهرباء في أسرع وقت حتى يتمكنوا من الاستفادة من منازلهم؛ فكما لا يخفى على الجميع، أخذ المواطنون المُلاك قروضًا، ويدفعون أقساط قروض الإسكان من جهة، ويدفعون إيجارات ومنازلهم جاهزة!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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