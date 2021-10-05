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يحتفل الشعب المصري بذكرى نصر حرب أكتوبر 1973 اليوم الذي عبر فيه المصريون المستحيل بعبورهم خط بارليف المنيع والقضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي .

ولشيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود قصة تستحق أن تروى عن حرب أكتوبر يحكيها فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم عضو هبئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الشيخ عبد الحليم محمود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يعبر قناة السويس ومعه علماء المسلمين وقواتنا المسلحة المصرية فأيقن بنصر الله.

وتابع :" قام الشيخ عبد الحليم محمود من فوره وأخبر الرئيس السادات بتلك البشارة، واقترح عليه أن يأخذ قرار الحرب".

وحكى د. محمود جامع فى كتاب: "كيف عرفتُ السادات؟" هذه القصة عن د. عبد الحليم محمود: "لا ننسى أنه بشرنا بالنصر في أكتوبر 73 عندما رأى حبيبه رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام، وهو يرفع راية "الله أكبر" للجنود ولقوات أكتوبر" .