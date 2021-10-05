مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الـ16 شرق الإسكندرية.. والنيابة تبدأ التحقيق

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لقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الـ 16، بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.

وتوجه وكيل النائب العام بنيابة المنتزة أول لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة والتحقيقىفى الواقعة. تلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ بسقوط ربة منزل من الطابق السادس عشر، بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، دائرة قسم شرطة أول المنتزة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول المنتزة، رفقة سيارة الإسعاف، ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لربة منزل بالعقد الرابع من عمرها، مسجاه على الارض بوسط الطريق، وحارى مناظرة الجثة بمعرفة النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق ال 16 شرق الاسكندرية.. والنيابة تبدأ التحقيق

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق ال 16 شرق الاسكندرية.. والنيابة تبدأ التحقيق