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باكستان.. قادة الجيش يدعون لوضع استراتيجية لمناهضة «الدعاية الهندية»

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باكستان.. قادة الجيش يدعون لوضع استراتيجية لمناهضة «الدعاية الهندية» باكستان.. قادة الجيش يدعون لوضع استراتيجية لمناهضة «الدعاية الهندية»

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ناشد قادة كبار القيادة العامة للجيش الباكستاني، في اجتماع قيادات الفيالق لأفرع الجيش المختلفة، ضرورة التصدي لما وصفوه بـ«الدعاية الهندية» ضد البلاد.

ودعا قادة الجيش في بيان لهم عقب الاجتماع، إلى التصدي لـ «الدعايات الهندية المغرضة التي يشنها الجيش الهندي وأجهزته الإعلامية ضد الدولة الباكستانية، والتي تهدف إلى تقويض مساعي إسلام آباد لإحلال الأمن والاستقرار الإقليميين في المنطقة، خاصة في أفغانستان»​​​.

وأضاف البيان أن «القادة أطلعوا قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، على الآليات والاستراتيجيات التي وضعها الجيش لمراقبة الحدود بين باكستان وأفغانستان، ومدى جاهزيتها للتصدي للهجمات التي يشنها عناصر مسلحة من»داعش «وحركة»طالبان«باكستان، على القوات الباكستانية المتمركزة على طول الخط الحدودي الذي يفصل باكستان وأفغانستان بنحو ألفين وستمائة كيلومتر».

وارتفعت حدة التلاسن واللهجة الكلامية بين الهند وباكستان في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن تغيرت موازين القوى الحاكمة في أفغانستان بسقوط الأفغانية الموالية للولايات المتحدة، والتي كانت تمنح الهنود تواجدا مكثفا في أفغانستان.

المصرى اليوم

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