المقاصة يتعاقد مع حارس الإسماعيلي

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تعاقد نادي مصر المقاصة، رسميًا مع محمد مجدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي الفيومي مع محمد مجدي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الفيومي في حضور عبدالله عبد الهادي، وكيل اعماله.

وجاء تعاقد المقاصة مع محمد مجدي، بناءً على طلب تامر مصطفي، المدير الفني، نظرًا لعدم وجود حراس أصحاب خبرات في الفريق، خاصة بعد رحيل الثنائي محمود حمدي ومحمد كوكو، في الميركاتو الصيفي.

يُذكر أن مصر المقاصة دعم صفوفه حتى الأن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم سيرجي ايريك والكيني جون إفيري وأحمد منعم وكريم عبدالنبي، لاعبي فيوتشر، وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى، حارسا فريق الشباب بالأهلي وعلي فتحي، ظهير ايسر الانتاج الحربي.