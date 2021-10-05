أخبار عاجلة

عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge -
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات -
البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا -
"تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات -
رؤساء أجهزة الزكاة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 16 -
11 ألف لتر وإثيوبيان يديرانها.. هنا تفاصيل ضبط "استراحة الخمور" بمكة -
"الملك فيصل التخصصي" يحصد جائزة "ديفيس للتميز" في تقنية المعلومات -
ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة -
برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل -
صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة طنطا تحصد الذهبية والفضية في تنس الطاولة

Print
جامعة طنطا تحصد الذهبية والفضية في تنس الطاولة جامعة طنطا تحصد الذهبية والفضية في تنس الطاولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد حسين، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فوز وفد جامعة طنطا المشارك بفعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي عقدت فعالياته تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، بجامعة كفر الشيخ، بمشاركة 28 جامعة مصرية، بميداليتين ذهبية وفضية في تنس الطاولة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الطالبة رحمة محمد عميرة بكلية الصيدلة حصدت كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة طالبات، كما فاز الطالب خالد شريف فتحى بكلية التجارة بكأس المركز الثانى والميدالية الفضية في تنس الطاولة.

وأوضح د. محمد حسين أن الجامعة شاركت في أنشطة ومسابقات «خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة، دراتس، ألعاب ترويحية مفتوحة»، بالإضافة إلى مشروع مقدم من اتحاد طلاب الجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل

برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل

صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة

صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة