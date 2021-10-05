أخبار عاجلة

عالي الخطورة.. "الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً من ثغرات في Microsoft Edge -
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات -
البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا -
"تجارة الحدود الشمالية" تنفّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة وتحرّر 4 مخالفات -
رؤساء أجهزة الزكاة بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 16 -
11 ألف لتر وإثيوبيان يديرانها.. هنا تفاصيل ضبط "استراحة الخمور" بمكة -
"الملك فيصل التخصصي" يحصد جائزة "ديفيس للتميز" في تقنية المعلومات -
ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة -
برعاية وزارة المالية .. انطلاق القمة السنوية لأسواق المال الأسبوع المقبل -
صاحب شركة يستولى على قطعة ارض باوراق مزورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدينة بني سويف تتجمل لاستقبال ذكرى 6 أكتوبر

Print
مدينة بني سويف تتجمل لاستقبال ذكرى 6 أكتوبر مدينة بني سويف تتجمل لاستقبال ذكرى 6 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي استعداداتها لاحتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قامت منظومة النظافة والتجميل، بتكثيف العمل وتجميل المدينة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشبكة الكهرباء الداخلية.

وقال هانى الجويلي، رئيس المدينة، في بيان، الثلاثاء، إنه تم رفع كفاءة عدد من الحدائق وتهذيب أشجارها ودهان الأرصفة ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور، حيث تم إزالة 3 أكشاك مخالفة وبدون ترخيص بمحيط أبراج الأوقاف وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، علاوة على تركيب 2 مطب صناعي بالطريق الدائري للحد من سرعة المركبات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بمتابعة أعمال الدهانات لأسوار المدارس بالمدخل الرئيسي للقرية؛ حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.

كما تابع الجويلي جهود الوحدات القروية في رفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بمتابعة مبادرة كلنا واحد بقرية إهوة لتوزيع بأسعار تنافسية وذات كفاءة عالية من الجودة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن صيانة أعمدة الإنارة العامة بقرية باروط بواقع 40عامود، في حين نفذت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بالتنسيق مع حملة تفتيشية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير عدة محاضر تنوعت بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة المحافظة لمراقبة وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تضبط 4 طن لحوم فاسدة

التموين تضبط 4 طن لحوم فاسدة

التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟