مدينة بني سويف تتجمل لاستقبال ذكرى 6 أكتوبر

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أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي استعداداتها لاحتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قامت منظومة النظافة والتجميل، بتكثيف العمل وتجميل المدينة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشبكة الكهرباء الداخلية.

وقال هانى الجويلي، رئيس المدينة، في بيان، الثلاثاء، إنه تم رفع كفاءة عدد من الحدائق وتهذيب أشجارها ودهان الأرصفة ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور، حيث تم إزالة 3 أكشاك مخالفة وبدون ترخيص بمحيط أبراج الأوقاف وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، علاوة على تركيب 2 مطب صناعي بالطريق الدائري للحد من سرعة المركبات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بمتابعة أعمال الدهانات لأسوار المدارس بالمدخل الرئيسي للقرية؛ حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.

كما تابع الجويلي جهود الوحدات القروية في رفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بمتابعة مبادرة كلنا واحد بقرية إهوة لتوزيع الأدوات المدرسية بأسعار تنافسية وذات كفاءة عالية من الجودة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن صيانة أعمدة الإنارة العامة بقرية باروط بواقع 40عامود، في حين نفذت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بالتنسيق مع التموين حملة تفتيشية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير عدة محاضر تنوعت بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة المحافظة لمراقبة وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.